Diesen Anblick von Mutter und Sohn gibt es nicht alle Tage! Uma Thurman (49) ist aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Die "Kill Bill"-Darstellerin verzaubert mit ihrem klassischen Look auf Veranstaltungen regelmäßig die Fotografen. Ihr Privatleben ist der Golden Globe-Preisträgerin jedoch heilig. Nur selten zeigt sie sich mit ihren drei Kindern. Umso überraschender war es nun, dass Uma ihren Sohn Levon mit auf die Fashion Week in Paris nahm.

Die 49-Jährige und ihr 18-jähriger Spross besuchten am Montag überraschend zusammen die Haute-Couture-Show von Dior in der Stadt der Liebe. Für diesen seltenen gemeinsamen Auftritt hatten Mutter und Sohn ihre Outfits offenbar aufeinander abgestimmt: Uma kombinierte eine schwarze Bluse zu einer karierten Culotte und passte damit hervorragend zu Levon. Denn auch in seiner Jacke fand sich das Karomuster wieder.

Obwohl Levon es nicht gewohnt ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, schien er das Blitzlichtgewitter richtig zu genießen. Er veröffentlichte sogar Fotos von dem Ausflug auf seinem Instagram-Profil. "Mama und ich in Paris", kommentierte der Blondschopf die Bilderreihe.

Actionpress/ LaurentVU/ SIPA Uma Thurman, Schauspielerin

Actionpress/ LaurentVU/ SIPA Uma Thurman mit ihrem Sohn Levon in Paris, Januar 2020

Actionpress/ Olivier Borde / Bestimage Uma Thurman mit ihrem Sohn Levon

