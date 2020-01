Einen schöneren Abschied hätte sich Jean Paul Gaultier (67) wohl kaum vorstellen können! Seit Jahrzehnten gehört der französische Modeschöpfer zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Vertretern seiner Branche. Vor wenigen Tagen gab er jedoch eine traurige Nachricht bekannt: Nach 50 Jahren als gefeierter Designer geht er in den wohlverdienten Ruhestand. Kein Wunder also, dass Gaultiers letzte Haute-Couture-Show von vielen emotionalen Highlights geprägt war!

Am gestrigen Mittwochabend wurden die letzten Kreationen des Mode-Moguls auf dem Laufsteg im Pariser Théâtre du Châtelet gezeigt. Dabei erinnerten die Outfits an seine bekanntesten Entwürfe aus dem vergangenen halben Jahrhundert seiner Karriere. Topmodels wie Gigi (24) und Bella Hadid (23), Karlie Kloss (27) und Irina Shayk (34) ließen es sich nicht nehmen, ein letztes Mal die Mode des 67-Jährigen in Szene zu setzen. Aber auch seine Musen wie beispielsweise Estelle Lefébure und Dita Von Teese (47) erwiesen ihm die letzte Ehre auf dem Catwalk. Es überrascht also nicht, dass sein großes Finale ihn zu Tränen rührte. Abschließend erntete er tosenden Applaus von seinen Fans, zu denen auch Stars wie Carla Bruni-Sarkozy und Eva Herzigova (46) zählten.

Die letzte Runway-Show würde allerdings nicht das Ende für Gaultiers Modehaus bedeuten. Zwar soll die Veranstaltung die Letzte dieser Art gewesen sein; "Aber seien Sie versichert, dass die Haute Couture mit einem neuen Konzept weitergeführt wird", gab er höchstpersönlich in einem Video auf seinem Twitter-Profil bekannt.

MEGA Ein Model bei Jean Paul Gaultiers letzter Fashion-Show in Paris

Anzeige

MEGA Dita Von Teese bei der letzten Haute-Couture-Show von Jean Paul Gaultier

Anzeige

MEGA Jean Paul Gaultier bei seiner letzten Haute-Couture-Show

Anzeige

Getty Images Bella Hadid und Jean Paul Gaultier

MEGA Karlie Kloss, Model

MEGA Estelle Lefébure, Muse von Jean Paul Gaultier

MEGA Irina Shayk bei der letzten Runway-Show von Jean Paul Gaultier

MEGA Model Gigi Hadid



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de