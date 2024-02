Dieser Star ist heute Abend bei "Germany's Next Topmodel"!

In der heutigen Folge von Germany's Next Topmodel dürfen sich die Zuschauer und die Kandidaten auf einen ganz besonderen Gast freuen! Die Modeikone Jean Paul Gaultier (71) wird Teil der zweiten Folge sein. Heidi Klum (50), die in der neuen Staffel erstmals sowohl weibliche als auch männliche Kandidaten castet, hat sich für die neue Episode prominente Verstärkung ins Boot geholt. Auf der offiziellen Instagram-Seite von GNTM verkündet die Produktion die Überraschung mit folgenden den Worten: "In Folge zwei bekommen die Models Besuch von Jean Paul Gaultier."

Neben Jean Paul werden in diesem Jahr auch noch viele weitere Stars neben Heidi Platz nehmen, um ihr bei der Suche nach den talentiertesten Nachwuchsmodels zu helfen. Wie Presseportal schon Mitte Februar berichtete, werden im Laufe der Staffel unter anderem die Fotografen Rankin, Christian Anwander und Yu Tsai zu der Chefjurorin und den Kandidaten dazu stoßen. Außerdem dürfen sich die Zuschauer auf die Supermodels Winnie Harlow (29), Jourdan Dunn (33) und die Schauspielerinnen Joan Collins (90) und Elizabeth Hurley freuen. Aber auch die Designer Christian Cowan, Kilian Kerner und Marina Hoermanseder werden bei GNTM am Start sein.

Für Jean Paul Gaultier ist es aber auch nicht das erste Mal am GNTM-Set! Der französische Modedesigner war in den vorherigen Staffeln schon des Öfteren Teil von Heidis Castingshow. Unter anderem kam er 2023 sogar zum großen Finale nach Köln. Im Rahmen der Live-Show nahm er neben der Modelmama und zahlreichen weiteren prominenten Gästen auf der Jury-Couch Platz. Im Laufe des Abends stießen unter anderem Heidis Tochter Leni Klum (19), die ESC-Siegerin Loreen (40) sowie die Grammy-Gewinnerin Kim Petras (31) dazu.

Der Modeunternehmer profitierte auch schon selbst von "Germany's Next Topmodel" – ein Nachwuchsmodel hat es ihm nach dem Dreh einer Folge im Jahr 2022 nämlich besonders angetan: Jean Paul buchte die Kandidatin Viola zu diesem Zeitpunkt kurzerhand für eine große Kampagne. Das französische Modelabel veröffentlichte die Schnappschüsse von Heidis Ex-Schützling unter anderem auf Social Media. Und Viola kämpfte trotz ihres GNTM-Rauswurfs weiter für ihren Traum vom Modeln – sie betonte damals im Promiflash-Interview: "Wenn sich beim Modeln etwas ergibt, bin ich dafür auf jeden Fall offen. [...] Ich habe da jetzt schon Gefallen daran gefunden."

Jean Paul Gaultier, Modeschöpfer

Jean Paul Gaultier, Modedesigner

Viola, ehemalige GNTM-Kandidatin 2022

