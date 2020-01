Sängerin Vanessa Mai (27) stellt sich einer neuen Herausforderung als Schauspielerin! Bereits im Alter von sieben Jahren stand sie an der Seite ihres Vaters auf der Bühne und unterstützte ihn musikalisch mit dem Tamburin. Der Durchbruch gelang der Musikerin 2012, als Frontsängerin der Band Wolkenfrei. Zwei Jahre später performte die Schwäbin dann als Solokünstlerin. Jetzt überraschte Vanessa ihre Fans mit der Neuigkeit, dass sie für einen Film vor der Kamera gestanden hat!

An der Seite von Tatort-Star Axel Prahl (59) feiert die Beauty am kommenden Samstag ihr Filmdebüt. Der Streifen "Nur mit Dir zusammen" ist ab 20:15 Uhr zur Hauptsendezeit im Ersten zu sehen. Und das, obwohl die die Interpretin von "Niemals" noch nie zuvor Schauspielunterricht genommen hat. Die Rolle sollte ihr durch den Bezug zu ihrem Leben als Musikerin nicht sonderlich schwergefallen sein. Im Film kämpft sie als Sängerin mit den hohen Erwartungen der Musikbranche. "So, wie es im Film dargestellt ist, kenne ich es tatsächlich nicht", verriet sie gegenüber dem Münchner Merkur den Unterschied zu ihrem Leben.

Der Film soll allerdings auch keine Autobiografie des Lebens der Künstlerin sein. Trotzdem können die Fans des Stimmwunders die Zeit bis zur Ausstrahlung kaum noch abwarten: "Ich freue mich schon so sehr" oder "Das sieht mega vielversprechend aus" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare, die sich unter dem ersten Trailer auf Instagram finden.

