Anfang des Jahres schockierte Vanessa Mai (27) ihre Fans mit einer traurigen Neuigkeit: Ihre für Herbst geplante Tour sagte der Schlagerstar ab und verschob sie auf kommendes Jahr. In einem emotionalen Statement nahm die Sängerin damals Stellung dazu. Doch in einem aktuellen Interview platzt es jetzt nur so aus der Beauty heraus: Vanessa verrät nun, warum sie wirklich eine Auszeit brauchte!

"Es gab eine Zeit in diesem Jahr, da ging es mir wirklich nicht gut. Ich hatte zwar Erfolge, war aber trotzdem unglücklich", gibt die 27-Jährige offen in einem Bild-Interview zu. Sie habe sich einfach zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt. "Dieser Erfolgsdruck hat mich zermürbt", erzählt sie weiter. Darüber hinaus haben falsche Freunde und Berater sie nicht unterstützt: "Es gab Leute, die gaben mir das Gefühl, ich müsse mich für meine Musik schämen."

Ein weiterer Grund für ihre Absage sei aber auch, dass sich Vanessa mit anderen Sängerinnen verglichen habe. "[Ich] dachte, dass alle besser waren als ich. Darüber wurde ich unzufrieden mit allem", führt die "Ich vermiss dich so"-Interpretin im Gespräch weiter aus.

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagersängerin

Anzeige

Instagram / vanessa.mai/ Vanessa Mai, Schlagerstar

Anzeige

Mohssen Assanimoghaddam / Getty Images Vanessa Mai bei "Das internationale Schlagerfest" im Oktober 2017

Anzeige

Habt ihr mit solch offenen Worten von Vanessa gerechnet? Nein, überhaupt nicht! Ja, irgendwie schon! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de