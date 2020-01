Serkan Yavuz (26) und Carina Spack genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen! In der Kuppelshow Bachelor in Paradise hatte es zwischen dem Studenten und der Influencerin ordentlich gefunkt. Die Insel verließen die beiden daraufhin als glückliches Pärchen. Auch nach der Ausstrahlung des Finales geht das Paar weiterhin gemeinsam durchs Leben. Bisher führen die Turteltauben eine Fernbeziehung – und dabei soll es auch erst mal bleiben, wie sie Promiflash verrieten.

Den nächsten Schritt zu wagen und endgültig zusammenzuziehen, komme für die Verliebten momentan noch nicht infrage: "Jetzt muss ich erst mal mein Studium zu Ende bringen", teilte Serkan gegenüber Promiflash mit. Über eine gemeinsame Zukunft unter einem Dach hat das Paar aber offensichtlich schon öfter nachgedacht: "So in einem Jahr steht uns, glaube ich, nichts mehr im Wege", spekulierte der 26-Jährige bereits. Mit der Entfernung zwischen den beiden Heimatstädten, Regensburg und Recklinghausen, haben die Verliebten allerdings kein Problem.

"Die Distanz ist momentan eigentlich überhaupt kein Thema", erklärte Serkan. Er sei aktuell im siebten Semester und müsse während seines Studiums nur noch die Abschlussarbeit schreiben. Ohne die Pflichtanwesenheit an der Uni kann der gebürtige Regensburger die Zeit also regelmäßig mit seiner Liebsten verbringen: "Wir sind eigentlich seit dem Dreh jeden Tag zusammen gewesen", erzählte er.

