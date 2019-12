Serkan Yavuz (26) und Carina Spack genießen endlich ganz öffentlich ihr Liebesglück! Am Dienstagabend gestanden sich die beiden Bachelor in Paradise-Teilnehmer beim großen TV-Finale ihre Liebe. Seitdem sind die beiden Rosen-Stars ein Paar, mussten ihre Beziehung jedoch zunächst geheimhalten. Im Netz teilte Carina nun ein Foto aus der heimlichen Zeit – und gab zu, dass ihre Romanze damals von Promiflash enttarnt wurde!

Via Instagram veröffentlichte die Blondine am Donnerstag einen Schnappschuss, der sie im lässigen Jogger-Look an einer Säule lehnend zeigt. Das Foto versah die 23-Jährige mit einem erklärenden Text: "Hier saß ich vor gut zwei Monaten und wurde das erste Mal mit Serkan erwischt!" Damit dürfte Carina ganz klar auf einige Bilder aus dem November anspielen, die Promiflash exklusiv veröffentlicht hatte. Auf den Aufnahmen waren die gelernte Tierarzthelferin und ihr Schatz bei einem heimlichen Rendezvous ertappt worden – noch lange bevor bei "Bachelor in Paradise" klar war, dass die beiden ein Pärchen werden würden.

Doch das Ausflugs-Malheur war damals nicht der einzige Hinweis auf die Romanze der beiden gewesen: So hatte sich Carina öfter in Serkans Pullover gezeigt – und war von Augenzeugen zudem in der Heimatstadt des Regensburgers gesehen worden.

TVNOW Serkan Yavuz und Carina Spack bei "Bachelor in Paradise"

Promiflash Collage: Serkan Yavuz und Carina Spack 2019 auf der Walhalla in Donaustauf

Instagram/carina_spack; Instagram/serkan___yavuz Carina Spack und Serkan Yavuz in einer Collage

