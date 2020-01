Huch, was ist denn hier passiert? Bill Kaulitz (30) ist zwar bekannt für seinen außergewöhnlichen Modegeschmack und seine Experimentierfreudigkeit, doch so hat sich der 30-Jährige bislang noch nie gezeigt. War er früher für seine schwarze Gelmatte bekannt, färbte sich der Tokio Hotel-Sänger im Laufe der Jahre seine Haare hellblond. Jetzt präsentiert sich der verrückte Designer aus Magdeburg mit einer giftgrünen Haarpracht!

Auf Instagram zeigte sich der Wahl-US-Amerikaner nun mit einem Look, der wohl selbst seine größten Anhänger überrascht hat. Mit neongrünen Haaren posierte der Sänger oberkörperfrei auf der Social-Media-Plattform. Neben seiner neuen Frisur setzte der Sänger auf den Bildern auch seinen stark tätowierten Körper in Szene und schrieb dazu: "Ich werde einfach niemals erwachsen". Seiner Schwägerin Heidi Klum (46) scheint der Look jedenfalls gut zu gefallen. Sie kommentierte das Bild mit "Ich liebe es!" und fügte eine Menge grüner Herz-Emojis hinzu.

Bill hat definitiv ein Faible für besondere Haarfarben entwickelt. Vor zwei Jahren fiel er durch seine knallpinke Kurzhaarfrisur auf, die allerdings recht schnell wieder dem blonden Look weichen musste.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Januar 2020

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Januar 2020

Anzeige

Instagram / billkaulitz und billyisnotok Collage: Bill Kaulitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de