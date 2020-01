Mit ihrer Performance schoss sich Carina Hollert nicht nur bei DSDS, sondern auch beruflich ins Aus! In der zweiten Folge der aktuellen Staffel wollte die Stripperin ihr Glück versuchen. Mit ihrem Auftritt dürfte sie neben den Zuschauern insbesondere Pietro Lombardi (27) in Erinnerung bleiben. In einer roten Netzstrumpfhose und Lackstiefeln hatte sie einen heißen Lapdance für den Sänger hingelegt. Doch nach der Nummer flog sie nicht nur aus der Sendung – Carina verlor auch ihren Job!

Auf Instagram verriet die Brünette jetzt: "Ich habe meinen Ausbildungsvertrag zur Musicaldarstellerin nach meinem Auftritt bei DSDS verloren!" Dazu veröffentlichte sie den Screenshot einer E-Mail, in der ihre ehemaligen Arbeitgeber den Rauswurf begründen: Sie hätten sich die Show angesehen und seien "schockiert und sehr verärgert" gewesen. "Unsere Schüler*innen – und solche, die es werden wollen – repräsentieren auch immer unser Ausbildungsinstitut", lautete die Erklärung weiter.

Carina bedauert ihre Performance dennoch keineswegs: "Bedeutet das, dass mein Auftritt bei DSDS schlecht war und ich ihn bereue? Nein! Bedeutet das, dass ich aufgeben werde? Nein!", beteuerte sie in dem Post. Stattdessen scheint sie wegen der Vertragskündigung wahnsinnig wütend auf die Musical-Akademie zu sein. "Ich brauche keine Schule, die sowieso unbekannter ist, als ich es bereits bin!", behauptete die Tänzerin selbstbewusst.

Getty Images Pietro Lombardi bei DSDS im April 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Stripperin Carina aus Plön bei DSDS

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi bekommt einen Lapdance von Stripperin Carina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de