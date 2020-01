Dieser Promi-Herr ist im Retro-Fieber und postete ein Bild aus seiner Kindheit! In einem bis oben zugeknöpften, karierten Hemd, kurzer Latzhose und blonder Topf-Frisur lässt er nicht nur die Herzen seiner Follower höherschlagen. Doch wer ist der kleine Fratz, der so brav mit gefalteten Händen im Schoß auf der Treppe sitzt und in die Kamera lächelt? Ein Tipp: Er ist heute eine echte deutsche Musik-Legende!

Es handelt sich um keinen Geringeren als Dieter Bohlen (65)! Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Pop-Titan das schwarz-weiße Throwback-Bild. Für viele Fans dürfte es ein seltener Anblick sein, denn scheinbar sind dem Erfolgsproduzenten nicht viele Aufnahmen aus seiner Kindheit geblieben. "Meine Eltern haben nicht gerade viel fotografiert... hier das einzige Foto von mir mit fünf Jahren", schrieb der DSDS-Juror unter dem Posting.

Umso mehr freute sich die Community über den Schnappschuss des einstigen Modern Talking-Mitglieds. "Was für ein freundliches Kerlchen", "Was ein süßer Bub" und "Echt drollig", kommentierten nur ein paar Abonnenten unter dem Beitrag. "Erinnert mich sehr an Michel aus Lönneberga", zog eine Userin Parallelen zu der schwedischen Kult-Serie.

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen

Gora, Andreas/ ActionPress Musiker Dieter Bohlen

Getty Images Dieter Bohlen im April 2019

