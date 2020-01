Na, da hat sich aber jemand wohl verplappert! Seit mittlerweile 15 Tagen sitzen die fünf verbliebenen Stars nun schon im Dschungelcamp. Die Luft wird immer dünner und so auch der Gesprächsstoff. Doch Danni Büchner (41) hat offensichtlich immer noch ein großes Mitteilungsbedürfnis – dieses Mal allerdings nichts über sich. Der Goodbye Deutschland-Star lässt so einiges über Prince Damien (29) fallen: Danni plaudert ganz ungeniert über das Privatleben des Ex-DSDS-Stars!

Bei der Feuerwache mit Raúl Richter (32) findet die 41-Jährige schnell ein neues Gesprächsthema – und zwar über den Sänger. "Der ist traurig, wenn wir gehen müssen, der hat doch niemanden zu Hause", erzählt sie dem ehemaligen GZSZ-Darsteller. Zwar würde Danni Geheimnisse, die nicht an die Öffentlichkeit gehören, für sich behalten – doch bei dem Musiker macht sie wohl eher eine Ausnahme. "Der hat noch nie was gehabt, überlege mal, noch nie geküsst, noch nie Sex. Deswegen weiß er auch nicht, ob er auf Frauen oder Männer steht", hat die Witwe von Jens Büchner (✝49) höchstpersönlich von Prince nach der gestrigen Dschungelprüfung erfahren.

Auch Raúl kann sich an eine Situation erinnern, die das bestätigen könnte. "Ich habe gemerkt, als ich ihn massiert habe, da hat er ja gesagt, dass er das gar nicht kennt", stellt er rückblickend fest. Wie findet ihr es, dass Danni über so private Dinge von Prince Damien spricht? Stimmt ab!

