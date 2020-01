Hat Aurelio Savina (42) wieder eine Frau an seiner Seite? 2019 suchte er noch bei Bachelor in Paradise nach seiner Mrs. Right. Leider entpuppte sich die Kuppelshow für den Womanizer als Reinfall: Nach einem kurzen Flirt mit Samantha Justus (30) verließ er das Paradies freiwillig als Single. Doch jetzt wurde der 42-Jährige bei einem Dinner mit einer Blondine erwischt – und die ist keine Unbekannte.

Ein Foto zeigt Aurelio und Sanja Alena in einem Berliner Restaurant – und das händchenhaltend. Die Beauty nahm 2018 am Schweizer Bachelor teil und gewann die Show sogar. Ein Tippgeber erklärte gegenüber Promiflash, dass die beiden bis spät in die Nacht geblieben seien, sich angeregt unterhalten hätten und sehr flirty gewesen seien.

Auf Promiflash-Anfrage bestätigt Aurelio, dass es sich bei seiner Begleitung um Sanja handelt und erklärt: "Diese attraktive Frau ist erst mal eine gute Bekannte, die mir optisch sehr, sehr gut gefällt, mit der ich sehr, sehr viel lachen kann. Wir verstehen uns gut." Er sei gerne mit ihr zusammen, mehr gebe es dazu vorerst nicht zu sagen.

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, 2019

Weigimedia Sanja Alena und Aurelio Savina in einem Berliner Restaurant

Nikita Kolinz / Future Image Aurelio Savina im Januar 2015

