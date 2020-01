Tag 14 im Dschungelcamp hielt für Elena Miras (27) und ihre Fans eine bittere Überraschung bereit: Die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin von 2019 hatte nicht genügend Zuschaueranrufe erhalten und musste den Busch kurz vor dem Halbfinale verlassen. Dabei war sie in Umfragen als unangefochtene Siegerin der diesjährigen Staffel gehandelt worden. Ihr Rauswurf schockte auch ihren Partner Mike Heiter, der sie nach Australien begleitet hatte. Der Love Island-Teilnehmer hat sich inzwischen zu Elenas Exit geäußert!

"Für mich ist es auf jeden Fall unerwartet, dass sie gehen muss", stellte er bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach klar. Seine Freundin habe alle Prüfungen durchgezogen und gut absolviert. Sie selbst habe jedoch gelassen auf ihr Dschungel-Aus reagiert. "Sie war nicht traurig, deswegen bin ich erleichtert. Ich freue mich, sie wieder in den Arm nehmen zu können", betonte Mike.

Er wisse auch, was Elena in der Freiheit zuerst in Angriff nehmen wird: "Sie wird als Erstes unsere Tochter anrufen, facetimen, alles abchecken", war der Muskelmann sich sicher. Ihm selbst stehe außerdem eine wichtige Aufgabe bevor: "Man muss ihr die Sachen erklären, die sie nicht mitbekommen hat."

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien und Elena Miras bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

TVNOW Elena Miras im Dschungelcamp

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Elena Miras und Tochter Aylen am Weihnachtsabend

