Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn haben den nächsten Schritt gewagt! In der schwulen Kuppelshow Prince Charming hatte sich Lars gegen etliche Konkurrenten durchgesetzt und erhielt am Ende die letzte Krawatte von seinem Traummann. Auch nach der Show sind die beiden noch ein glückliches Pärchen und verrieten schon im Dezember, dass sie zusammenziehen wollen. Jetzt haben sie Nägel mit Köpfen gemacht: Nic und Lars haben ein gemeinsames Liebesnest!

"Umzugs-Time!", verkündete "Prince Charming" freudig in seiner Instagram-Story. "Wer hätte es gedacht, vor ein paar Monaten bin ich nach Kreta gegangen und habe gehofft, dass ich irgendjemanden finde – und jetzt ziehe ich sogar schon mit ihm zusammen", schwärmte Nicolas in dem Clip und ließ die vergangene Zeit mit Lars Revue passieren. Nun freuen sich die zwei auf das zukünftige Zusammenleben.

Wohin es die Jungs verschlagen hat, behalten sie bisher für sich. Nic hatte vorher seinen festen Wohnsitz in Köln, Lars in Düsseldorf. In einem Interview mit Promiflash berichtete das Paar, sich in beiden Städten nach Wohnungen umgeschaut zu haben.

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn, "Prince Charming"-Traumpaar

P. Hoffmann / Tristar Media / gettyimages. Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann

Instagram / nicolaspuschmann Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann an Silvester 2019

