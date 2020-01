Elena Miras' (27) Traum von der Dschungelkrone hat sich ausgeträumt! Am Donnerstagabend musste die Love Island-Siegerin von 2017 bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! völlig überraschend ihre Sachen packen. Als Sechstplatzierte verließ die Schweizerin den Busch. Die junge Mutter nahm die Niederlage mit Fassung auf – vielleicht, weil sie sowieso nie die größte Hoffnung auf den Sieg gehabt hatte?

Gegenüber Promiflash hatte Elena vor ihrem Abflug nach Australien eine Prognose abgegeben, wie wahrscheinlich ein Triumph ihrerseits wäre: "Die Chancen stehen ja eins zu zwölf. Ich glaube, es wird schwer für mich zu gewinnen, weil mich vielleicht viele nicht mögen!" Die 27-Jährige hatte zwar gehofft, die Zuschauer von sich überzeugen zu können – wirklich daran geglaubt hatte die Reality-TV-Beauty aber nicht.

Die Promiflash-Leser hingegen hatten lange großes Vertrauen in Elena. Vom ersten bis zum zwölften Tag wählten sie die Freundin von Mike Heiter in den Umfragen an die Spitze. Am Donnerstag landete sie zum ersten Mal auf dem zweiten Platz hinter Prince Damien (29) – wenige Stunden später verkündeten Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) im Live-TV ihren Exit.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW Elena Miras an Tag 10 im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien und Elena Miras bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien an Tag 5 im Dschungelcamp 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de