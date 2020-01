Gratulation – Pink (40) und Carey Hart (44) haben kürzlich ihren 14. Hochzeitstag gefeiert und könnten kaum glücklicher sein! 2005 machte die "Just Give Me a Reason"-Interpretin ihrem Liebsten einen Heiratsantrag, und zwar genau an der Rennstrecke, wo sich die beiden vier Jahre zuvor kennengelernt hatten. Auch wenn das Liebespaar in der Vergangenheit einige Krisen hatte, sogar kurz getrennt war, fand es immer wieder zueinander. Mittlerweile haben Pink und Carey sogar zwei gemeinsame Kinder. Die Sängerin verriet nun, wie sie und ihr Liebster es so weit geschafft haben!

Mit Us Weekly sprach das Ehepaar über die knapp 20 Jahre, die sie bisher gemeinsam verbracht haben. Insbesondere die Erfahrung, gemeinsam zu wachsen, sich Raum zu geben und sich zu entwickeln, habe ihnen in der Beziehung sehr geholfen. Aber auch die Geburt ihrer Kinder habe viel für die zwei Verliebten verändert: "Mein Leben hat erst so richtig angefangen, als ich Mutter geworden bin", gestand die 40-Jährige im Interview. Es seien die ganz simplen Dinge, die sie und Carey zusammenschweiße. "Wir leben auf einer Farm, gehen spazieren, gucken Cartoons – es funktioniert irgendwie einfach", versuchte Pink ihr persönliches Rezept für eine funktionierende Partnerschaft zu erklären.

Auf ihren Instagram-Kanälen tauschten Pink und Carey verliebte Zeilen an ihrem Jahrestag aus. "Wir kommen beide aus zerrütteten Familienverhältnissen und trotzdem haben wir die Entscheidung getroffen, an unserer Beziehung zu arbeiten – und schau uns heute an", schrieb der 44-Jährige unter ein Bild von ihm und seiner Herzensdame. Sie seien früher zwei Außenseiter gewesen, doch mittlerweile hätten sie sich eine tolle Familie aufgebaut.

