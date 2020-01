Was für eine Überraschung für Katja Krasavice (23)! Die YouTuberin feiert längst nicht mehr nur Erfolge mit ihren erotischen Videos. Auch im Musikgeschäft hat sie sich mittlerweile einen Namen gemacht. So verwundert es auch kaum, dass ihre Hits sogar schon in Castingshows nachgesungen werden. In der jüngsten Folge von DSDS trat beispielsweise Kandidatin Dolicha Grey mit ihrem Song "Doggy" vor der Jury auf. Diese konnte sie damit allerdings nicht von ihrem Talent überzeugen. Doch was sagt Katja selbst dazu, dass ihr Lied in einer TV-Show gesungen wurde?

Im Gespräch mit Promiflash verriet die 23-Jährige, dass sie von ihren Fans auf den Auftritt aufmerksam gemacht wurde – und der hat anscheinend mächtig Eindruck bei ihr hinterlassen. "Ich fand's süß", schmunzelte sie. Denn in ihren Augen sei Dolicha voll und ganz bewusst gewesen, dass sie mit der Nummer nicht in den Recall kommen wird. "Das war einfach nur Provokation und das finde ich witzig", erklärte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin.

Eine Unbekannte war die DSDS-Teilnehmerin allerdings nicht für Katja. Denn sie hat die transsexuelle Frau vor einigen Jahren persönlich kennengelernt. "Wir waren relativ gut befreundet", offenbarte sie gegenüber Promiflash. Sie seien sogar zusammen auf einigen Veranstaltungen gewesen. Doch irgendwann sollen sich ihre Wege wieder getrennt haben.

ActionPress Katja Krasavice beim Beetique Launch Event in Berlin

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Dolicha Grey

WENN Katja Krasavice, YouTube-Star



