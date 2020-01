Es gibt das erste Foto des frischgebackenen Ehepaares! Pamela Anderson (52) überraschte ihre Fans vor wenigen Tagen mit einem süßen Liebes-Update: Zum fünften Mal haben für die ehemalige Baywatch-Darstellerin die Hochzeitsglocken geläutet. Nach Medienberichten soll sie ihrem Partner Jon Peters bei einer privaten Feier in Malibu das Jawort gegeben haben. Nach den News teilte die Blondine nun auch ein erstes Foto mit ihrem Ehemann!

Am Freitag postete Pamela einen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, auf dem sie sich an Jon anschmiegt. Mit einem breiten Lächeln schaut sie in die Kamera, während ihr Gatte seine Augen hinter einer Sonnenbrille verbirgt. Zu ihrer Eheschließung äußerte sich die Schauspielerin allerdings nicht – auch fernab ihres Social-Media-Accounts hat sie ihr Liebesglück noch nicht offiziell bestätigt.

Auch generell gab Pamela von ihrer Beziehung bisher nicht viel preis. Bekannt ist aber, dass sich das TV-Gesicht und der Produzent schon seit den 80er-Jahren kennen. Jon soll sie damals bei ihrer Karriere tatkräftig unterstützt und ihre Stimm- und Schauspielkurse bezahlt haben.

Getty Images Pamela Anderson im November 2019

Getty Images Schauspielerin Pamela Anderson 2019

WENN Pamela Anderson bei "Big Brother" im September 2013

