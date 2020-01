Vor rund einem Jahr versuchte Vasfije Muharem auf Temptation Island vergebene Männer um den Finger zu wickeln – jetzt hat sie es in einen Film geschafft! 2019 sorgte die Kölnerin noch mit ihrer Teilnahme an dem TV-Fremdgehformat für Aufsehen. Nach dem Ende der Show kam sie überraschend mit ihrer Staffelkollegin Tabea Thomas zusammen. Inzwischen geht Vasi aber wieder als Single durchs Leben und hat sich auf ihren großen Traum, die Schauspielerei, fokussiert – mit Erfolg: Seit Kurzem ist sie in einem Horror-Kurzfilm auf einem großen Streaming-Portal zu sehen!

Vasi ergatterte eine Hauptrolle in dem Online-Schocker "Blutige Partynacht", der vor wenigen Tagen auf Amazon Prime seine Premiere feierte. Mit Promiflash sprach die TV-Bekanntheit nun darüber, wie es dazu kam. "Auf einer Schauspiel-Seite auf Facebook habe ich von dem Projekt erfahren. Daraufhin habe ich mich sofort beworben und bin anschließend zu einem Casting in Düsseldorf eingeladen worden", erzählte sie. Obwohl die Konkurrenz groß und vor allem hübsch gewesen sei, habe sie an sich geglaubt, ihr Ding gemacht und die Rolle bekommen. "Schon seit meiner Kindheit habe ich von solch einer Rolle geträumt", meinte Vasi.

Die Dreharbeiten für den Streifen, in dem zwei Mädels auf dem Nachhauseweg von einer Party in die Bredouille geraten, waren offenbar genauso gruselig wie das Ergebnis selbst: "Ich liebe Horrorfilme, aber ich muss sagen, dass ich teilweise, wo wir dort gedreht haben, Angst und Gänsehaut hatte", plauderte Vasi aus. Auch wenn ihr erstes Projekt nur ein Kurzfilm ist, gibt sie die Hoffnung nicht auf, bald noch größere Rollen zu bekommen. "Ich habe immer noch die Hoffnung, dass mich vielleicht eines Tages Til Schweiger für einen seiner Filme anfragt. Aber ich weiß noch nicht so genau, wie ich an ihn ran kommen könnte", scherzte sie.

TVNOW / Sergio del Amo Vasfije Muharem, Single bei "Temptation Island" 2019

Anzeige

Privat Vasi Muharem in "Blutige Partynacht"

Anzeige

Privat Vasi am Set von "Blutige Partynacht"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de