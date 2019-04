Jetzt packen ihre Temptation Island-Kollegen aus! Die Show-Kandidatinnen Vasfije Muharem und Tabea Thomas outeten sich vor wenigen Tagen als Liebes-Paar. Bereits zu Beginn der Dreharbeiten spürten die beiden Ladys nach eigener Aussage, dass sie mehr als nur Freundschaft verbindet. Selbst den anderen Bewohnern der Männer-Villa soll das Techtelmechtel zwischen den Beautys aufgefallen sein. Nun meldet sich dazu Showkandidat Robin Riebling zu Wort.

Im Gespräch mit Promiflash bestätigt Robin, dass die Anziehung zwischen den beiden Frauen offensichtlich gewesen sei. "Da wusste ich jetzt nicht, ob es an dem vielen Alkohol lag, den die beiden getrunken hatten, oder ob da wirklich mehr ist. Vielleicht wollten sie auch einfach Aufmerksamkeit!" Wie ernst die Beziehung zwischen Vasi und Tabea ist, wisse er nicht. "Wenn ja, dann wünsche ich den beiden natürlich nur das Beste. Sie sind zwar etwas komisch, aber haben mir nie was Böses getan, also gönne ich ihnen ihr Glück."

Doch halten die beiden Turteltauben ihre Beziehung für etwas Ernstes? Gegenüber Promiflash verriet das Paar vor Kurzem, dass sie sich ein Leben ohne die andere mittlerweile nicht mehr vorstellen könne. "Gerade, weil wir nach einigen gemeinsamen Reisen gemerkt haben, dass wir am liebsten nur zusammen Zeit verbringen, haben wir sehr viele Pläne", sagten sie.

MB/Vasea Die "Temptation Island"-Kandidatinnen Tabea Thomas und Vasfije Muharem

Instagram / robin_riebe "Temptation Island"-Robin Riebling

MB/Vasea Vasfije Muharem und Tabea Thomas

