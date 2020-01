Bei Millie Mackintosh (30) geht es langsam aber sicher rund – im wahrsten Sinne des Wortes! Die "Made In Chelsea"-Darstellerin ist zum allerersten Mal schwanger: Ihr Mann Hugo Taylor und sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das sieht man der 30-Jährigen mittlerweile auch an. Die sonst so zierliche TV-Personality trägt mittlerweile einen beachtlich gewölbten Babybauch vor sich her! Während viele werdende Mütter stolz auf ihre Kugel sind, zeigt sich Millie eher sentimental: Wo sind bloß ihre Bauchmuskeln hin?

Momentan befindet sich Millie in der 24. Schwangerschaftswoche. Entsprechend dürften sich ihre Fans bei ihrem jüngsten Instagram-Beitrag gewundert haben, denn: Das Video zeigt die Britin total durchtrainiert in einem weißen Bikini! Dabei handelt es sich aber nur um eine alte Aufnahme, wie Millie auch direkt in der Bildunterschrift erklärt: "Vor einem Jahr... Wie sich die Zeiten geändert haben! Im Augenblick vermisse ich meine Bauchmuskeln, aber ich bin sicher, dass ich auch meine Wölbung vermissen werde!"

Was sie nach ihrer Schwangerschaft wohl kaum vermissen wird, dürfte folgende Begleiterscheinung sein: Schlaflosigkeit! "Die einzige Möglichkeit, meine heutigen Augenringe zu verstecken, ist hinter einer dunklen Sonnenbrille", beschwerte sich Millie in einem anderen Post zuvor.

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh, "Made in Chelsea"-Star

Anzeige

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh, Reality-Star

Anzeige

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de