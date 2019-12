Millie Mackintosh (30) durchlebt momentan die womöglich spannendste Zeit ihres Lebens! Im Juni letzten Jahres gaben sich die Schauspielerin und ihr Partner Hugo Taylor in West Sussex das Jawort. Vor wenigen Wochen überraschte die ehemalige Hochzeitsplanerin von Herzogin Meghan (38) und Prinz Harrys (35) mit der Meldung, dass sie ihr erstes Baby im Mai 2020 erwartet. Seitdem hält sie ihre Social-Media-Fans mit regelmäßigen Updates zur Schwangerschaft auf dem Laufenden: Jetzt zeigte Millie sogar ihren Babybauch im Netz!

In ihrer Instagram-Story posierte die ehemalige "Made in Chelsea"-Darstellerin in Unterwäsche vor dem Spiegel und präsentierte dabei stolz ihre runde Kugel. Die werdende Mutter befindet sich derzeit in der 19. Schwangerschaftswoche – ihre ungeborene Tochter habe dabei vergleichsweise die Größe einer Mango. Neben der Vorfreude auf die Kleine, sollen aber auch Angstzustände zur Tagesordnung der Schwangeren gehören: "Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt", verriet sie.

Laut Dailymail machen plötzliche Tränenausbrüche der TV-Bekanntheit offenbar ziemlich zu schaffen: "Der Versuch, meine geistige Gesundheit unter Kontrolle zu halten, ist schwieriger als gedacht", erklärte sie. Dabei übe sich die Freundin von Herzogin Meghan in täglicher Meditation, um mehr Ausgeglichenheit zu erlangen. Dennoch habe sie große Angst vor der Geburt und ihrer baldigen Rolle als Mutter.

