Wenn das keine besondere Freundschaft ist! Seit ihrer Zusammenarbeit für den Streifen "Once Upon A Time in Hollywood" sind die A-Lister, Filmikone Leonardo DiCaprio (45) und Schauspiellegende Brad Pitt (56) eng befreundet. Wie außerordentlich nah sich die beiden sind, hätte aber wohl niemand vermutet: Leo hat sogar einen intimen Kosenamen für seinen Kumpel! Dieser dürfte die Fans der beiden allerdings überraschen!

Kein Geringerer als Brad Pitt höchstpersönlich gewährte EW nun Einblick in seine Kameradschaft mit dem "Titanic"-Darsteller – auch wenn er beim Thema Nickname etwas peinlich berührt schien. "Lover, er nennt mich Liebhaber. Es ist etwas verwirrend, aber ich habe mich daran gewöhnt", lachte der "Fight Club"-Star. Ob er seinen BFF auch mit einem bestimmten Namen ruft? Ja, allerdings ist dieser weniger außergewöhnlich: Der 56-Jährige nennt ihn LDC!

Dafür machte der Ex von Angelina Jolie (44) seine respektvollen Gefühle gegenüber seinem Freund wiederholt sehr deutlich: In seiner Golden-Globe-Rede Anfang Januar widmete Brad Leonardo rührende und dankbare Worte! Außerdem sind die beiden Freunde durch ihre Zusammenarbeit nun häufig gemeinsam auf den roten Teppichen anzutreffen.

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio im Mai 2019

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio im Juli 2019

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in Cannes

