Ist dieser Schwanger-Style überhaupt zu toppen? Vor einigen Wochen verkündeten Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) eine süße News: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem hält vor allem die werdende Mama ihre Community immer auf dem Laufenden. Vor allem mit ihren lässigen Outfits in der Schwangerschaft überrascht sie jedes Mal aufs Neue ihre Fans – so auch jetzt wieder: In einer stylishen Kleid-Mantel-Kombi präsentierte sich Angelina im Netz!

Egal ob in lässiger Bomber-Jacke oder in einem gemütlichen Jogger, die 27-Jährige kann einfach jeden Look tragen. Nun ging es die ehemalige Bachelor-Kandidatin aber etwas eleganter an. Zu einem hellbeigefarbenen Strickkleid kombinierte die Beauty einen stylishen Camel-Coat mit Fake-Fur-Ärmeln. Ihre Supporter waren bei diesem Outfit völlig aus dem Häuschen und kommentierten unter anderem: "Die Schwangerschaft steht dir so ausgezeichnet."

Auch bei ihrer Kleidergröße hat sich offensichtlich noch nicht so viel getan, trotz Babybauch hat sie nicht viel zugenommen. Bei ihrem letzten Frauenarzt-Termin habe sie circa viereinhalb Kilo mehr gewogen als vor ihren anderen Umständen. "Aber jetzt habe ich bestimmt wieder mehr zugenommen", erzählte sie erst kürzlich in ihrer Instagram-Story.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger, Januar 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Januar 2020

Instagram / angelinaheger Bachelor-Star Angelina Heger

