Jana Ina Zarrella (43) kann Pietro Lombardi (27) einfach nicht unter die Haube bringen! Seit der gescheiterten Ehe mit Musiker-Kollegin Sarah Lombardi (27) hat der DSDS-Sieger einfach kein Glück in der Liebe. Erst vor Kurzem scheiterte beispielsweise eine zaghafte Liebelei mit Love Island-Schwarm Melissa (24). Jana Ina, die Moderatorin des Kuppelformats, hatte damals versucht, ihren guten Freund mit der Schönen zusammenzubringen. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie nun: Sie schafft es einfach nicht, eine geeignete Partnerin für den Sänger zu finden.

"Ich kann Pietro nicht vermitteln", gibt sie sich bei Riani's Dolce Vita Fashion Show im Rahmen der Berlin Fashion Week gegenüber Promiflash leicht verzweifelt. Sie könne nicht verstehen, warum der "Señorita"-Interpret noch immer nicht den passenden Deckel für seinen Topf gefunden hätte. "Ich sage immer: Pietro, ich suche dir jetzt eine Frau. Aber der ist noch jung, der wird schon noch seine Traumfrau finden", gibt sie sich dennoch zuversichtlich. Pietro sei ein süßer Junge, mit einem guten Herz. Sein persönliches Liebes-Glück könne also gar nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Auch wenn er sich sicher über eine neue Partnerin an seiner Seite freuen würde, ist Pietro derzeit vor allem mega-glücklich, seine freie Zeit mit Sohnemann Alessio (4) genießen zu können. Erst vor wenigen Tagen erfreuten die Lombardi-Jungs mit einem süßen Pic im Partner-Look. "Ich bin vielleicht nicht perfekt, aber wenn ich mein Kind anschaue, dann weiß ich, dass ich etwas in meinem Leben richtig gemacht habe", schrieb der 27-Jährige in dem emotionalen Post.

Promiflash Melissa, TV-Star

ActionPress Jana Ina, Juli 2019

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi, Januar 2020

