Madeleine von Schweden (37) und ihre Familie packen offenbar die Koffer! Die Prinzessin, ihr Mann Chris O'Neill (45) und die drei gemeinsamen Kinder leben schon seit Jahren nicht mehr in ihrem Heimatland Schweden. Vor knapp fünf Jahren zogen sie nach London. Im September 2018 bezogen sie dann eine Luxus-Villa in Florida – mit einem Pool und hauseigenem Tennisplatz vor der Tür. Jetzt scheint für die Familie erneut ein Umzug anzustehen.

Wie die schwedische Zeitung Svensk Damtidning berichtet, ist das Anwesen, in dem Madeleine, Chris und die Kids in den vergangenen eineinhalb Jahren gewohnt haben, wieder auf dem Markt. Laut einer Immobilienanzeige werden neue Mieter gesucht – und das schon zum 7. Februar. Die Royals müssten also binnen der nächsten zwei Wochen ihre Sachen packen und umziehen. Nur wohin? "Das gehört zu ihrem Privatleben. Was ich sagen kann, ist, dass sie weiterhin in Florida leben werden", erklärte Margareta Thorgren, Sprecherin des schwedischen Hofes.

Offenbar fühlen sich Prinzessin Madeleine und ihre Familie pudelwohl in ihrer neuen, selbstgewählten Heimat. "Ich habe jetzt das Gefühl, gute Freunde zu haben und vor allem, habe ich einige wirklich nette Mütter aus der Schule kennengelernt", schwärmt die jüngere Schwester der Thronfolgerin Prinzessin Victoria von Schweden (42) im Interview mit dem schwedischen Magazin Mama.

Utrecht, Robin Prinzessin Madeleine von Schweden und ihre Familie bei der Taufe von Prinzessin Adrienne 2018

Patrik Österberg / IBL Bildbyr / Action Press Madeleine von Schweden und ihr Mann Chris O'Neill

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden, 2019

