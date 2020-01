Angelina Heger (27) spricht sich den Frust von der Seele! Vor einigen Wochen gab die Beauty bekannt, dass sie zusammen mit Sebastian Pannek (33) ihr erstes Kind erwartet. Seitdem hält die TV-Bekanntheit ihre Fans mit regelmäßigen Schwangerschaft-Updates auf dem Laufenden. Vor wenigen Tagen musste die ehemalige Bachelor-Kandidatin allerdings etwas Nerviges loswerden: Angelina bekommt ständig Fan-Nachrichten, in denen ihr besserwisserische Tipps gegeben werden!

In ihrer Instagram-Story ließ die 27-Jährige jetzt richtig Dampf ab. "Leute, die keine Ahnung haben, wahrscheinlich selbst noch nie schwanger waren, wollen mich ständig belehren. Ich esse Salat – 'oh mein Gott, wie kannst du Salat essen, du musst das Baby richtig ernähren'", polterte die Fitness-Liebhaberin los. Und macht nochmal klar: Die Fans sehen schließlich nicht alles aus ihrem Alltag, sondern nur einen sehr kleinen Teil davon.

Angelina weiß auch, dass es niemand böse meint. Dennoch regiert sie bei einer Sache sehr empfindlich: "Wenn dann aber Nachrichten so doof formuliert sind, so nach dem Motto: 'Du solltest dich in deiner Schwangerschaft ein bisschen besser ernähren, denn jetzt geht es nicht mehr nur um dich alleine, denn du trägst ein Kind in dir', dann ist das ein Schritt zu weit", erklärte sie ihrer Community sehr ruhig und bestimmt am Schluss.

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Januar 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Januar 2020

