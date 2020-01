Ein süßes Reh kommt wieder ins Kino! Disney wühlt schon seit einer Weile durch seine legendären Zeichentrickfilme der vergangenen Jahrzehnte und bereitet die beliebten Klassiker neu auf. Beispielsweise haben Die Schöne und das Biest und "Mulan" eine Real-Verfilmung bekommen. "Das Dschungelbuch" und König der Löwen kehrten als Live-Action-Versionen zurück auf die Kino-Leinwände. Bald folgt der nächste Film: Es handelt sich um "Bambi"!

Disney hat die News am Freitag über das Magazin Variety verkünden lassen. Die Geschichte des Rehkitzes soll mit der gleichen Technologie wie "Das Dschungelbuch" und "König der Löwen" neu verfilmt werden. Als Drehbuchautorinnen seien Geneva Robertson-Dworet und Lindsey Beer engagiert worden. Damit ist wohl längst nicht Schluss: Auch "Arielle", "Die 7 Zwerge" und "Cruella" sollen moderne Neuauflagen erhalten.

Ob "Bambi" an den Erfolg von "König der Löwen" anknüpfen wird? Das Schicksal des Löwen Simba begeisterte die Zuschauer und legte einen tollen Start in den Kinos hin. In den ersten Tagen habe der Streifen allein in den USA umgerechnet rund 164 Millionen Euro eingespielt, wie das Medium im Juli 2019 berichtete.

United Archives GmbH Disney-Klassiker "Bambi"

Anzeige

United Archives GmbH Klopfer und Bambi aus dem Film "Bambi"

Anzeige

The Walt Disney Company Zazu und Simba in der Real-Verfilmung von "Der König der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de