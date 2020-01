Na, wird da schon bald der nächste GZSZ-Star in den Hafen der Ehe schippern? Schon eine Weile gehen Timur Ülker (30) und seine Freundin Caroline Steinhof glücklich gemeinsam durchs Leben. Im Oktober wurden der Schauspieler und seine Herzdame zum zweiten Mal Eltern. Doch wagt das Paar jetzt auch den nächsten Schritt? In einem Interview hat Timur nun sehr offen über das Thema Hochzeit gesprochen.

"In Caro hab ich meinen Seelenpartner gefunden. Sie ist die Frau, die ich heiraten und mit der ich alt werden will", hält der 30-Jährige im Gespräch mit Bild happy fest. Klingt so, als ob die beiden tatsächlich in naher Zukunft vor den Traualtar treten wollen – doch nicht ganz. Denn aktuell haben noch andere Dinge Priorität. "Es gibt derzeit andere Projekte, die Vorrang haben. Da wir jetzt zu viert sind, wird es langsam Zeit für das lang ersehnte Eigenheim. Mit Pool", verrät Timur weiter. Aber von den eigenen vier Wänden bis zur Hochzeit ist es ja bekanntlich meist auch nicht mehr so weit...

Gegenüber Promiflash plauderte der zweifache Vater schon im Mai aus, dass Caro bereits auf heißen Kohlen sitzt: "Sie fragt mich oft: ‘Wann kommt jetzt endlich der Antrag?’ – aber, der wird auf jeden Fall demnächst kommen." Bis jetzt ist zwar noch nichts dergleichen passiert, doch Timur tüftelt offensichtlich schon seit Längerem an dem perfekten Kniefall: "Ich möchte, dass es perfekt wird und dass es geil wird und es soll einfach ein Riesenauftritt werden – da arbeite ich dran."

Instagram / timuruelker Timur Ülker und seine Familie

Instagram / timuruelker Timur Ülker, Schauspieler

Instagram / timuruelker Caroline Steinhof, Timur Ülker und ihre Tochter Illeya in Los Angeles

