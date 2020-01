Melissa Joan Hart (43) verzaubert jetzt mit einem neuen Haar-Look! 1996 hatte die Schauspielerin in Deutschland ihren Durchbruch: Damals verkörperte sie in der beliebten Kultshow "Sabrina – Total Verhext" die Figur der Sabrina Spellman und erlangte so internationale Bekanntheit. Seither kennen sie die Fans eigentlich nur mit der für sie typischen blonden Mähne. Jetzt wagte sich die Schauspielerin an etwas komplett Neues: Melissa trägt nun einen Bob – in Erdbeerblond!

Was für ein haariges Experiment! Auf Instagram teilte die 43-Jährige ein Selfie von sich – nach einem ausgiebigen Friseurbesuch. Statt Spitzen schneiden und Farbe auffrischen, verlangte Melissa etwas mehr Einsatz von dem Haar-Experten. "Ein Mädchen kommt in einen Salon. Der fabelhafte Haar-Stylist fragt: 'Was möchtest du machen lassen?' Das Mädchen sagt: 'Was auch immer du machen möchtest!'", schreibt sie auf ihrem Account. Eine mutige Entscheidung, die Melissa aber keineswegs zu bereuen scheint: Sie habe den Friseur als "freche Erdbeerblondine" verlassen. Und auch die Länge ihrer Haarpracht veränderte sich: Der Hollywood-Star entschied sich für einen Long-Bob.

Die Fans sind begeistert von Melissas neuem Erscheinungsbild. "Das steht dir wirklich, umrandet dein Gesicht so schön", schwärmte ein Nutzer in der Kommentarspalte. "Supersüß! Und ich fühle mich inspiriert... Ich habe auch über eine Veränderung nachgedacht – ich liebe Erdbeerblond", teilte ein anderer Follower unter dem Foto mit.

Getty Images Melissa Joan Hart im Oktober 2019

Getty Images Melissa Joan Hart im Oktober 2018

Getty Images Melissa Joan Hart beim Americares Airlift Benefit 2017

