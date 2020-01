Im Dschungelcamp gibt es zwar viele Streitereien, aber es entstehen auch Freundschaften zwischen den Promis. In der diesjährigen Staffel beobachteten die Zuschauer neben etlichen Meckereien rund um Daniela Büchner (41) und Hitzkopf Elena Miras (27) unzählige emotionale Momente. Vor allem der Dschungelcamp-Sieger Prince Damien (29) fand in einigen Mitstreitern Ansprechpartner für seine Sorgen. Mit diesen Campern will der DSDS-Sieger von 2016 auch nach der Show die Verbindung halten.

Der neue Dschungelkönig sagte bei Ich bin ein Star – Die Stunde danach: "Auf jeden Fall möchte ich mit Elena in Kontakt bleiben." Sie habe zwar "Zunder im Hintern", aber sie sei auch "total witzig". Die drittplatzierte Danni wolle Prince Damien auch weiterhin sehen, da er für sie in den letzten Tagen im Camp ein Hauptansprechpartner geworden sei.

Boxer Sven Ottke, der den zweiten Platz belegt hat, sei ihm ebenfalls ans Herz gewachsen. Dass er mit Toni Trips Kontakt haben wolle, sei für ihn selbstverständlich. Immerhin kennen sich die beiden schon aus "Deutschland sucht den Superstar"-Zeiten. In der Schauspielerin Sonja Kirchberger (55) habe Prince Damien auch eine Freundin gefunden und kündigte an, demnächst ihr Restaurant auf Mallorca zu besuchen.

TVNOW Danni Büchner und Prince Damien im Dschungel-Finale 2020

TVNOW / Stefan Menne Sven Ottke, Prince Damien und Danni Büchner im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Antonia Komljen, Dschungelcamp 2020

