Taylor Swift (30) hielt sehr lange mit ihrer Beziehung zu Joe Alwyn (28) hinterm Berg – nun gewährt sie ihren Fans doch einen kleinen Einblick! Dabei scheint die Sängerin aus der Vergangenheit gelernt zu haben: Als sie von 2015 bis 2016 mit dem Star-DJ Calvin Harris (36) zusammen war, teilte sie ihr Glück mit der Welt – als sich herausstellte, dass das allerdings nicht von Dauer war, sah sich TayTay mit einem großen Medienrummel konfrontiert. Den Schauspieler datet sie dagegen heimlich seit 2016: In einer neuen Dokumentation verrät sie erstmals Liebes-Details!

In Taylor Swift: Miss Americana von Lana Wilson gibt es Szenen abseits der Bühne zu sehen und Geschichten hinter Taylors Popsongs zu hören – und eben auch einige besonders private Einblicke. So verrät die 30-Jährige, wieso sie sich in den "The Favourite"-Darsteller verliebt hat: "Wegen Joes wundervoller, normaler, ausbalancierter Lebensweise", schwärmt die Blondine in dem Streifen. Zu Beginn sei er außerdem für sie da gewesen, als sich die "Blank Space"-Interpretin mit Kanye West zoffte, wie sie am Donnerstag bei einem Screening verriet, wie People berichtete. Mit den Jahren hat Joe irgendwann begonnen, den Popstar auf Events zu begleiten, zuletzt war er bei den Golden Globes mit von der Partie.

Wie nahe sich das Paar steht, ist ebenfalls in der Doku zu sehen: In einer Szene springt sie ihm freudig nach einem Konzert in die Arme, in einer anderen küsst sie zärtlich seine Hand während einer Autofahrt. Warum sie zuvor aus der Liebe ein Geheimnis gemacht haben, gab außerdem ein Insider gegenüber dem News-Portal preis: "Joe liebt das Schauspielen, aber er möchte kein Promi sein. Die beiden sind sich einig, dass, wenn ihre Beziehung funktionieren soll, sie Dinge privat halten müssen."

Getty Images Taylor Swift im Januar 2020

TheImageDirect.com / ActionPress Joe Alwyn und Taylor Swift im Dezember 2018

Getty Images Joe Alwyn im Januar 2020

