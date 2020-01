Ein Liebes-Comeback könnte immer wahrscheinlicher werden! Von 2000 bis 2005 waren Brad Pitt (56) und Jennifer Aniston (50) das Hollywood-Traum-Ehepaar – bis der Schauspieler die ehemalige Friends-Darstellerin für Angelina Jolie (44) verlassen hatte. Bei den diesjährigen SAG Awards feierte das einstige Paar dann eine herzliche Reunion. Seitdem wird gemunkelt, dass es bei den beiden wieder gefunkt haben könnte. Insider bestätigen jetzt, was viele Fans hören wollen: Brad und Jennifer sollen wieder Gefühle füreinander haben!

Bekannte des Schauspieler-Duos sollen jetzt gegenüber Mirror bestätigt haben, dass sich die zwei schon seit Längerem wieder daten sollen. "Ich glaube, sie hat nie aufgehört, ihn zu lieben, auch wenn er ihr Herz gebrochen hat, als er sie für Angelina Jolie verließ", packt eine Freundin der 50-Jährigen aus. Ein Vertrauter von Brad wird da noch konkreter: "Er redet nur noch von Jen! Sie haben ihre Liebe neu entfacht, und ich habe keinen von beiden in all den Jahren jemals so glücklich gesehen."

Vor allem bei Jen habe es lange gedauert, bis sie Brad verzeihen konnte – aber sie habe ihm alles vergeben. Zu den neuen Spekulationen haben sich bisher allerdings weder der "Ad Astra"-Darsteller noch die "Kill The Boss"-Aktrice geäußert. Auf der anstehenden Oscar-Verleihung wird das Duo wohl nicht zusammen erscheinen, wie Brad schon deutlich machte. "Nein. Ich habe kein Date", antwortete er auf Nachfragen.

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston im September 2004

Getty Images Brad Pitt, Hollywood-Star

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

