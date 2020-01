Gerda Lewis (27) und ihr Freund Melvin Pelzer wollen nicht lange fackeln! Erst an Neujahr machte die ehemalige Bachelorette die Beziehung zu dem Wrestler öffentlich. Seitdem gibt es die Turteltauben quasi nur noch im Doppelpack. Und nur wenige Wochen nach dem Pärchen-Outing wagen die beiden jetzt sogar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Gerda und Melvin wollen schon bald zusammen wohnen.

Das verriet die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story: "Melvin und ich planen, zusammenzuziehen – und das sehr, sehr bald." Bestimmt würden nun viele sagen, dass das sehr früh sei. Die Beauty betonte dennoch sehr entschieden: "Wir sind uns halt so sicher mit uns, dass wir sagen, dass wir das auf jeden Fall machen." Sie würden ohnehin jede freie Minute miteinander verbringen, also könnten sie es auch offiziell machen. "Dann ist das halt auch mein Zuhause, also unser Zuhause", freute sie sich.

Gerda scheint so glücklich mit ihrem Freund zu sein, dass sie sogar noch mehr Pläne für eine gemeinsame Zukunft schmiedet. "In drei bis fünf Jahren wäre ich gerne mit Melvin verheiratet und Mama", offenbare sie ihre Wünsche kürzlich.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Melvin Pelzer in Ischgl

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, "Die Bachelorette"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / gerdalewis Melvin Pelzer und Gerda Lewis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de