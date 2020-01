Klaudia Giez (23) hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen! In den letzten Wochen wurde es ungewohnt ruhig um das Model. In den sozialen Netzwerken teilte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zwar weiterhin Schnappschüsse mit ihrer Community – auf Veranstaltungen war die Beauty allerdings kaum noch vertreten. Im Interview mit Promiflash am Rande der Fashion Week in Berlin plauderte die 23-Jährige aus: Es soll an drei entscheidenden Gründen gelegen haben!

"Erstens hatte ich irgendwie viel zu tun", verriet Klaudia gegenüber Promiflash. An zweiter Stelle erklärte die Laufstegschönheit, dass sie sich ein paar ruhige Tage gönnen wollte, um von all dem Trubel in ihrem Alltag etwas Abschalten zu können. "Und drittens, es ist Winter, ich bin nicht supergut drauf", erzählte die Ex-Dancing on Ice-Teilnehmerin. Die Moderatorin blüht offenbar nur im Sommer so richtig auf: Auch auf ihrem Instagram-Profil sind überwiegend Bilder bei strahlendem Sonnenschein zu sehen.

Klaudias Laune könnte in den nächsten Wochen sogar noch mehr in den Keller sinken: "Das Blöde ist auch noch, dass mein Freund jetzt nicht da ist", teilte die Influencerin mit. Ihr Verlobter, Felipe Simon, sei derzeit in Brasilien unterwegs. Bis zu der Rückkehr ihres Liebsten, versuche sich die gebürtige Polin abzulenken und treffe sich viel mit ihren Freunden.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im Januar 2020

Anzeige

Instagram / hallofelipe Klaudia Giez und Felipe Simon im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de