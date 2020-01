Dieter Bohlen (65) und Capital Bra (25) wollen offenbar erneut gemeinsame Sache machen! Noch vor rund einem Jahr hatten sich die beiden Musiker einen kuriosen Schlagabtausch geliefert, nachdem sich der Pop-Titan in einem Interview über den Deutschrapper lustig gemacht hatte. Doch die Versöhnung ließ nicht lange auf sich warten. Zur Wiedergutmachung coverte der 25-Jährige sogar den Modern Talking-Hit "Cheri Cheri Lady", was bei dem DSDS-Urgestein ziemlich gut ankam. Nun scheinen die beiden daran anknüpfen zu wollen: Dieter und Capi trafen sich zu einem Brainstorming!

Am vergangenen Wochenende dinierten die beiden Musiker gemeinsam in einem italienischen Restaurant in Hamburg, wie auf dem Instagram-Profil des 65-Jährigen zu sehen ist. Dabei soll die Zusammenkunft einen ganz bestimmten Anlass gehabt haben: "Wir bereiten uns auf die Zukunft vor", deutete Dieter seiner Community an. Und der "Tilidin"-Interpret notiert dazu: "Wir überlegen uns was sehr, sehr Krasses!" Genaueres wollten die beiden Erfolgsmusiker zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht verraten.

Später brachte Capital in seiner Instagram-Story jedoch Licht ins Dunkel: Er wird wieder zusammen mit dem Pop-Titan ins Studio gehen und einen neuen Song aufnehmen. Ob es sich erneut um ein Cover oder aber um ein komplett neues Musikstück handeln soll, ließ er allerdings offen.

Instagram / dieterbohlen Capital Bra und Dieter Bohlen 2019

Starpress für myblu Capital Bra, Rapper

Instagram / dieterbohlen Capital Bra und Dieter Bohlen im März 2019

