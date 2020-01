Für Kylie Jenner (22) war Disney World ihr Laufsteg! Vergangene Woche feierte der Kardashian-Jenner-Klan den zweiten Geburtstag der kleinen Stormi (1). Zwar hat das Töchterchen von Kylie erst am 1. Februar Geburtstag, aber die Familie machte trotzdem einen Ausflug in den Erlebnispark in Florida. Und die 22-Jährige putzte sich – wie immer – perfekt heraus: Ihr kompletter Look hat dabei nämlich einige tausend Euro gekostet!

Der Make-up-Mogul trug gleich mehrere Outfits an diesem Familienausflug. Zunächst trug sie eine über 900 Euro teure Gucci-Jeans, die einen Minnie-Maus-Aufkleber auf ihrer Hosentasche genäht hatte. Dazu kombinierte sie einen passenden Gucci-Hoodie für über 1.100 Euro, der mit dem gleichen Motiv bestickt war. Ihr Dior-Rucksack war allerdings der Eyecatcher und mit über 3.300 Euro ebenfalls das teuerste Accessoire.

Selbst der Kinderwagen von ihrem süßen Sprössling dürfte einige Tausend Euro gekostet haben, denn der stammt aus der aktuellsten Kollektion von Fendi. Auf ihrem Instagram-Kanal postete der Keeping up with the Kardashians-Star einige Schnappschüsse von dem Tag. "Mamas Klub", schrieb Kylie zu ihren Bildern aus dem Park. Übrigens wurde sie den Tag über auch von ihrem Ex und Vater ihrer Tochter Travis Scott (28) begleitet.

ActionPress Kylie Jenner, Januar 2020

Anzeige

ActionPress Kylie Jenner, Januar 2020

Anzeige

ActionPress Kylie Jenner, Januar 2020

Anzeige

ActionPress Kris Jenner, Kylie Jenner und Kourtney Kourtney Kardashian; Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de