Johannes Haller (32) leidet noch immer an einem gebrochenen Herzen! Vor rund einem Monat haben der Bachelor in Paradise-Star und seine Freundin Yeliz Koc (26) ihre Trennung bekannt gegeben. Kurz darauf flog der Ravensburger nach Südafrika, um den Kopf freizubekommen. Aber auch Sonne, Strand und Meer konnten Johannes nicht dabei helfen, endgültig über seine Ex hinwegzukommen. Er gab zu, noch immer unter Liebeskummer zu leiden.

Das offenbarte der Hobbysegler jetzt während einer Fragerunde in seiner Instagram-Story. Einer seiner Follower wollte nämlich wissen, ob er noch immer Herzschmerz habe. "Ja, jeden Tag! Es ist so wichtig, dieses Gefühl zuzulassen und es nicht zu verstecken", erklärte er. Die Reise nach Südafrika habe ihm zwar dabei geholfen, sich selbst zu finden, aber danach sei der Liebeskummer erst mal heftiger geworden.

Dass sein Profil noch immer voll mit Pärchenfotos mit Yeliz ist, macht es bestimmt nicht leichter. Trotzdem kommt es für Johannes nicht infrage, auch nur eines der Bilder zu löschen. "Die Momente, die wir als Paar erlebt haben, waren unbeschreiblich und ich möchte nie einen Tag davon vergessen", stellte er klar. Auch wenn ihre Gefühle für eine Beziehung nicht mehr ausgereicht haben, hätten Yeliz und er fast täglich Kontakt und würden sich gut verstehen.

