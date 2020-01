Welcher der ehemaligen Teilnehmer von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! würde noch einmal in den australischen Dschungel reisen? 2016 verpasste Helena Fürst (45) nur ganz knapp den Einzug ins große Finale des Reality-TV-Formats. Im Herbst forderte die einstige "Anwältin der Armen" ihre Rückkehr nach Down Under, weil das Voting damals angeblich manipuliert worden sei – jedoch ohne Erfolg. Doch Helena ist nicht die einzige Ex-Camperin, die freiwillig zurück in die Wildnis möchte.

"Ich würde alles dafür tun, um wieder dabei sein zu dürfen", erklärt Matthias Mangiapane (36) im Gespräch mit Promiflash. Denn der Star aus "Hot oder Schrott – Die Allestester" habe seine Zeit im Dschungelcamp stets in guter Erinnerung behalten – unabhängig von seinem Gemütszustand und der Anzahl der absolvierten Ekel-Prüfungen. Auch Kader Loth (47) wäre nicht abgeneigt, noch ein zweites Mal in den TV-Busch zu ziehen. Gleichzeitig ist sich die Ex-Big Brother Teilnehmerin aber auch sicher: "So ein Projekt erlebt man nur einmal im Leben!" Eine Person, die sich ebenfalls vorstellen könnte, noch einmal um die Dschungelkrone zu kämpfen, ist Gisele Oppermann (32). "Es ist eine Ehre, da mitmachen zu dürfen", betont die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin.

Doch längst nicht alle Dschungelcamp-Alumni würden sich über eine Rückkehr in den australischen Regenwald freuen. Lisa Fitz belegte in der ersten Staffel zwar den zweiten Platz, jedoch habe sie ihre Karriere mit der Teilnahme an der Ekel-Show ziemlich gefährdet. In einem Interview mit Stern erklärte die Kabarettistin, dass sie aus beruflichen Gründen nicht noch ein zweites Mal zurück in den Dschungel gehen würde.

Instagram / die.fuerstin Helena Fürst, Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Reality-TV-Star

ActionPress Lisa Fitz bei der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens 2019

