Mit diesem Ergebnis haute er die Coaches um! Der 27-jährige Christoph gehört dieses Jahr bei The Biggest Loser zum "Secret Team". Das bedeutet, dass er in der Abnehm-Show zwar bereits ausgeschieden ist, aber unter der Leitung von Sarah (28) und Dominic Harrison (28) kann er zu Hause weiter trainieren – und das macht er aktuell mit Erfolg! Beim ersten Wiegen nach zwei Wochen konnte der bärtige Hemsbacher einen Gewichtsverlust von 16 Kilogramm vorweisen. Die Harrisons sind wegen des Erfolgs ihres Schützlings völlig aus dem Häuschen!

"Wir waren absolut begeistert und freuen uns so sehr für Christoph", erzählen sie glücklich Promiflash. Er habe sein Ziel immer vor Augen gehabt und so ein toller Start sei eine gute Motivation für die kommenden Wochen. Trotz der Euphorie wollen die Fitness-Experten sich noch nicht auf Christoph als Favoriten festlegen. "Aktuell ist das noch schwer zu sagen. Jedem steht die Tür noch offen, um ins Camp zurückzukehren und wir möchten, dass jeder sein Bestes gibt", sagen sie dazu.

Auch mit dem Taxiunternehmer hat Promiflash über seinen Erfolg gesprochen. "Mit einer konsequenten Umstellung meines Alltags und meiner Ernährung sowie so viel Sport wie möglich habe ich so viel abgenommen", erklärt er im Interview. Er versuche, mindestens vier Stunden am Tag zu trainieren, führte er weiter aus.

