Der Stress ist wohl im Urwald geblieben! Am Samstag flimmerte die letzte Folge der aktuellen Dschungelcamp-Staffel über die TV-Bildschirme. Während die Stars im australischen Busch um die Krone kämpften, verfolgten ihre Begleitungen vom nahe gelegenen Hotel aus jeden Schritt mit und unterstützten ihre Liebsten fleißig. Christina Graß (31), die Freundin von Busch-Urlauber Marco Cerullo (31), verrät nun, wie die Stimmung unter den Camp-Weggefährten war: Anders als die Show-Kandidaten hätten die Unterstützer draußen eine richtige Gemeinschaft entwickelt!

Auf Instagram lässt die 31-Jährige die Zeit in Australien Revue passieren und schreibt: "Eine wundervolle Reise geht zu Ende, doch die Erinnerungen bleiben und die Menschen, die ich kennenlernen durfte, sind einfach toll." Anfangs hatte die ehemalige Miss Norddeutschland Bedenken, dass unter den Begleitpersonen ein "komisches Klima" herrschen könnte. Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen. So merkt Christina an: "Ganz im Gegenteil. Wir haben uns immer gegenseitig unterstützt und immer ein offenes Ohr gefunden. Jeder ist auf seine Art und Weise einzigartig und ich danke euch für diese unvergessliche Zeit."

Mittlerweile sind alle Camper wieder zurück in Deutschland. Ob sie künftig noch Kontakt zueinander haben werden? Bei einigen Ex-Kandidaten scheint es diesbezüglich schon Klarheit zu geben. So kündigte Markus Reinecke (51) bereits an, dass er Danni Büchner (41) nicht wiedersehen will.

Instagram / christina_grass_ Die Dschungelcamper und ihre Begleitungen der 14. Staffel im Januar 2020 in Brisbane

Instagram / christina_grass_ Christina Graß im Januar 2020 in Brisbane

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner und Markus Reinecke an Tag 11 im Dschungelcamp

