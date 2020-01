Ob sich Lena Gercke (31) in der Show wohl Inspirationen fürs Kinderzimmer geholt hat? Das Model überraschte ihre Fans vor Kurzem mit dieser News: Sie ist schwanger – sie und ihr Partner Dustin Schöne erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Knapp zwei Monate bevor sie diese Neuigkeit verkündete, stand sie noch für die Unternehmer-Show Das Ding des Jahres vor der Kamera. Da war es äußerst passend, dass in der Sendung auch Baby-Gadgets vorgeführt wurden!

Heute startet nun die zweite Staffel des ProSieben-Formats, das Erfindungen vorstellt, die dann von Gründerin Lea-Sophie Cramer, Lena und Joko Winterscheidt (41) sowie Unternehmer Hans-Jürgen Moog begutachtet werden. Das Publikum stimmt anschließend darüber ab, welche der neuartigen Produkte es in die nächste Runde schaffen. Promiflash liegen bereits die Bilder der aktuellen Staffel vor. Diese zeigen, wie Lena unter anderem folgende Dinge testet: Sie fährt einen Kinderwagen mit elektronischer Kinderwagenbremse durch die Gegend, probiert eine universelle Beleuchtung für Babybecher aus und inspiziert eine Babyschale, die sich in eine Wippe umwandeln lässt.

Die Folgen von "Das Ding des Jahres" wurden schon Ende November aufgezeichnet. Es ist also wahrscheinlich, dass die 31-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass sie in anderen Umständen ist. Welches von den Produkten findet ihr am spannendsten? Stimmt ab!

"Das Ding des Jahres" – ab 29. Januar 2020, mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

ProSieben / Willi Weber Janine Uhlman, Lena Gercke und Joko Winterscheidt bei "Das Ding des Jahres"

ProSieben / Willi Weber Lena Gercke, Jurorin bei "Das Ding des Jahres"

ProSieben / Willi Weber "Das Ding des Jahres", Unternehmer-Show

