Macht sie diesen Schritt für ihre junge Beziehung? Love Island-Beauty Melissa (24) hat aktuell ziemlich Schmetterlinge im Bauch. Der Grund für ihre romantischen Gefühle ist er: Köln 50667-Star Richard Heinze. Gegenüber Promiflash offenbarte die 24-Jährige, dass sie und er auf dem besten Weg seien, ein Paar zu werden. Aktuell trennen die Turteltauben aber noch knapp 400 Kilometer, denn sie wohnt in Herrenberg und er in Köln. Das wird sich aber bald ändern, denn Melissa will in die rheinische Metropole ziehen – etwa für Richard?

Diesen Plan offenbarte die 24-Jährige nun in ihrer Instagram-Story. Auf die Frage eines Followers, ob sie nach Köln ziehen werde, antwortete sie mit einem klaren "Ja"! Ihre Umzugspläne müssen aber nicht zwangsläufig etwas mit ihrem Schwarm zutun haben, denn Kölle als Wohnort kann sich Melissa schon länger vorstellen. "Ich liebe Köln und ich hatte tatsächlich schon überlegt, dass ich den Schritt wage, aber es wäre mir wichtig, dass ich da auf jeden Fall einen Job habe", erklärte sie gegenüber Promiflash bei der Bambi-Verleihung im November 2019.

Aktuell will sie ihren Flirt noch aus der Öffentlichkeit heraushalten – das muss aber nicht für immer so sein: "Wenn alles sicher ist, dann geben wir unsere Statements dazu ab, aber bis jetzt lernen wir uns kennen und ich werde auch nicht mehr so viel preisgeben davon", sagte die Influencerin im Interview.

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze und Melissa an Silvester

Anzeige

melissa_loveisland Melissa in London im November 2019

Anzeige

melissa_loveisland Melissa in Baden-Baden im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de