Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte! Vanessa Bryant muss aktuell eine schwere Zeit durchstehen. Die 37-Jährige hat durch einen Helikopterabsturz gleich zwei Familienmitglieder verloren: ihren Ehemann, Basketballer Kobe Bryant (✝41) und ihre dreizehnjährige Tochter Gigi. Nach diesem Schicksalsschlag hat sich die Mutter von vier Töchtern noch nicht zu Wort gemeldet – doch im Netz hat sie nun ein Bild von Kobe und Gigi gepostet.

Ihr Profilbild auf Instagram zeigt nun den 41-Jährigen und seine Tochter bei einem innigen Moment: Das Teenager-Mädchen und ihr Vater umarmen sich und beide strahlen sich glücklich an. Fast sieht es auch so aus, als würde Kobe seine Prinzessin jeden Moment hochheben. Das Bild könnte während eines Basketballspiels entstanden sein, denn Kobe trägt einen entsprechenden Ball bei sich. Ein solches Bild ist in doppelter Hinsicht passend – denn: Nicht nur Kobe war Basketballspieler, sondern auch Gigi war ein wahres Naturtalent auf diesem Gebiet.

Auch wenn sich Vanessa noch nicht zu dem tragischen Unglück geäußert hat, ließen Freunde durchblicken, wie sich die Witwe aktuell fühlt. Sie könne momentan kaum einen Satz beenden, ohne zu weinen. "Sie verlässt sich auf ihren Glauben. Sie ist nicht alleine. Aber sie wird noch sehr lange darüber trauern", erklärte der Insider abschließend.

Getty Images Kobe Bryant zusammen mit seiner Tochter Gianna

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Tochter Gianna im April 2014

Getty Images Gianna, Vanessa, Kobe, Bianka und Natalia Bryant; Dezember 2017

