Werden hier bald Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) spazieren gehen, einkaufen und ihren Sohn Archie großziehen? Nach dem überraschenden Rücktritt des adligen Paares aus der britischen Königsfamilie hat es sich mit Kanada eine neue Wahlheimat gesucht. Hier wollen sich die jungen Eltern nach Medienangaben niederlassen und ihr Leben fernab der strengen Etikette genießen. Doch wohin genau hat es das Ehepaar eigentlich verschlagen?

Meghan und Harry sollen sich gerade auf der kanadischen Insel Vancouver Island befinden, nicht weit von der Großstadt gleichen Namens. Die Insel liegt direkt am Meer in der Provinz British Columbia und zeichnet sich durch viel unberührte Natur aus. In welchem Ort genau das Paar dort lebt, ist nicht bekannt. Fakt ist aber: Sie leben dort vollkommen anders, als unter den strengen Augen der Queen (93). Meghan sitzt zum Beispiel selbst hinterm Steuer – was in Großbritannien als klarer Verstoß gegen royale Vorschriften gilt.

Auch die Natur genießt die Schauspielerin hier in vollen Zügen. Vor ein paar Tagen spazierte sie mit ihrem Sohn und zwei Hunden durch den Horth Hill Regional Park. In ihrem legeren Outfit und mit einem Lächeln auf den Lippen wirkte die 38-Jährige rundum entspannt und happy.

Getty Images Strand bei North Saanich in Kanada

Backgrid Supermarkt im kanadischen Victoria

Backgrid / ActionPress Herzogin Meghan und Baby Archie im Januar 2020

Getty Images Strand bei North Saanich in Kanada

Getty Images Hotel Fairmont Empress Hotel im kanadischen Victoria



