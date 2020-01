Jennifer Lopez (50) will bei ihrem Auftritt vor einem Millionen-Publikum nichts dem Zufall überlassen! Denn der Sängerin wird eine große Ehre zuteil: Schon in wenigen Tagen wird sie die weltberühmte Halbzeitshow des Super Bowls in Miami, Florida zusammen mit Gesangskollegin Shakira (42) rocken. Für die rund 15-minütige Performance will die 50-Jährige ihr Bestes geben – und bringt sich in Bestform! Seit Monaten sportelt sie fast täglich im Gym, um perfekt auszusehen. Und selbst wenige Tage vor ihrem großen Auftritt gönnt sie sich keine Pause!

Am 2. Februar findet das weltweit verfolgte Football-Endspiel der NFL statt – in den USA kommt dies beinahe einem Feiertag gleich! In ganz Amerika wird der Event live übertragen, und auch rund um den Globus ist der "Super Bowl" ein beliebtes Bildschirm-Highlight. Das liegt auch an der Halbzeitshow, in der immer nur internationale Mega-Stars performen – Ikonen wie Michael Jackson, Beyoncé, Janet Jackson, Justin Timberlake und sogar The Rolling Stones traten dort bereits auf. Kein Wunder also, dass J.Lo für dieses große Spektakel nicht nur stimmlich, sondern auch optisch absolut perfekt sein will!

Und das Fitness-Training der "Booty"-Interpretin zahlt sich aus: Sie hat einen grandiosen Fitness-Body, ihre Arme und Bauchmuskeln wirken auf aktuellen Paparazzi-Aufnahmen definiert, der Po straff. Entsprechend wächst die Spannung auf den kommenden Auftritt stündlich bei den Fans – die Schönheit mit pu­er­torikanischen Wurzeln ist schließlich für ihren umwerfenden Hüftschwung und explosive Auftritte bekannt.

Backgrid; ActionPress Jennifer Lopez

MEGA Jennifer Lopez nach dem Gym-Besuch

Getty Images Jennifer Lopez in Ägypten 2019

