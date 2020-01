Sie will ihr Glück bei Germany's next Topmodel versuchen: Die 22-jährige Viktoria. In der vergangenen Staffel von Heidi Klums (46) Castingshow trat bereits ihre ältere Schwester Julia an, um den Laufsteg zu erobern: Mit ihren Hammer-Kurven musste das Curvy-Model allerdings als Zehntplatzierte das Feld räumen. Viktoria erhofft sich jetzt mehr Erfolg: Sie will den begehrten Titel als Topmodel – und dafür hat sie sich auch schon eine Strategie überlegt!

"Ich würde mich gerne ein bisschen von meiner Schwester abheben und mehr von mir zeigen", verriet die Beauty, die auch Vika genannt wird, im GNTM-Vorstellungsclip bei ProSieben. Bisher hat die Ulmerin außer ihrer eigenen Instagram-Schnappschüsse keinerlei Modelerfahrung vorzuweisen. Dafür will die Topmodel-Anwärterin aber mit anderen Eigenschaften punkten, wie beispielsweise ihr sechswöchiger Sprachurlaub in Miami: "Ich schäme mich jetzt auch nicht, Englisch zu sprechen", betonte sie ihre Vorzüge für den Kontakt zu möglichen internationalen Kunden.

Auch für das Zusammenleben mit den anderen Kandidatinnen hat Viktoria bereits klare Vorstellungen: Sie will möglichen Streitereien aus dem Weg gehen und sogar den Schwächeren helfen. Mit ihren Stärken und der Leidenschaft zur Mode sieht die Schönheit gute Chancen, ihren Kindheitstraum im Modelbusiness zu verwirklichen.

Instagram / julischka.official GNTM-Julia im Januar 2020

Instagram / vika.vhm GNTM-Viktoria im Januar 2020

Instagram / vika.vhm GNTM-Viktoria im Januar 2019

