Dieses Jahr wird gnadenlos aussortiert! Heidi Klum (46) ist seit heute wieder auf der Suche nach Germany's next Topmodel. Wer wird die 15. Staffel der Castingshow gewinnen? Bis es eine Antwort auf diese Frage gibt, ist es aber noch ein weiter Weg und für viele Mädchen ist der Traum bereits nach der ersten Castingrunde ausgeträumt. Von ungefähr 40 selbsternannten Laufsteg-Beautys nahm Model-Mama Heidi lediglich 25 Teilnehmerinnen mit nach Costa Rica!

Dabei hatte die 46-Jährige vor der Elimination noch verkündet, dass sie vorhat, 30 Model-Anwärterinnen mitzunehmen. Warum es am Ende so wenige Teilnehmerinnen in die nächste Runde geschafft haben, erklärte die Wahl-Amerikanerin während der Beurteilung: "Die Fashion Show war so schlimm, dass ich mich entschieden habe, weniger als 30 Mädchen mitzunehmen", lauteten ihre strengen Worte.

Heidis Enttäuschung ist verständlich – die Fashion Show war teilweise tatsächlich katastrophal verlaufen: Viele Mädchen stützten oder liefen wackelig auf ihren hohen Schuhen. Einer Teilnehmerin hatte Designer Julien Macdonald sogar geraten, den Walk abzubrechen, bevor sie sich verletze.

Instagram / anaspalace GNTM-Kandidatin Anastasia, September 2019

Anzeige

Instagram / vika.vhm Viktoria, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / stadtherrlara Lara, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de