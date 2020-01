Kaia Gerber (18) verwirrt ihre Fans! Stand einige Wochen lang noch ihre Turtelei mit Pete Davidson (26) im Fokus der Öffentlichkeit, sorgte schon bald die Trennung vom Saturday Night Live-Moderator für Verblüffung. Am meisten Aufmerksamkeit erregte aber wohl das vollkommen überraschende Bild, das dann folgte: Kaia mit einer Wölbung am Bauch und einem Schwangerschafts-Buch in der Hand. Erwartet das Model demnach also ein Baby von ihrem Ex? Aktuelle Aufnahmen von Cindy Crawfords (53) Tochter werfen nun einige Fragen auf.

Brandneue Paparazzi-Aufnahmen zeigen Kaia kürzlich nach einer schweißtreibenden Trainingseinheit im Fitnessstudio. Genau wie auf dem vermeintlichen Schwangerschafts-Foto trägt die 18-Jährige auf den Schnappschüssen erneut eine Leggings und ein bauchfreies Top. Der wichtige Unterschied: Diesmal wölbt sich ihr Bauch in keinster Weise – die Laufstegschönheit sieht sehr dünn aus.

Die Vermutung, dass sich die 18-Jährige zuvor einen Scherz erlaubt hat, liegt also nahe. In den letzten Wochen hatten viele US-Medien der Fashionista eine Schwangerschaft angedichtet – womöglich wollte das Model die Medien also bloß auf die Schippe nehmen? Mit ordentlich Mageninhalt, darunter vermutlich auch das Eis, das Kaia auf der besagten Aufnahme in die Kamera hielt, ließ sich die News offenbar leicht als bewahrheitet darstellen – wenn auch nicht für allzu lange...

MEGA Kaia Gerber im Januar 2020

Anzeige

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber im Januar 2020

Anzeige

MEGA Kaia Gerber in West Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de