Marie Nasemann (30) plantscht mit XXL-Kugel! Erst im Oktober ließ die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Bombe platzen: Sie erwartet ihren ersten Nachwuchs! Mittlerweile kann sie ihre Schwangerschaft auch nicht mehr verstecken, denn Marie befindet sich schon im siebten Monat und hat einen ziemlich üppigen Babybauch vorzuweisen. Das stellte die Brünette nun wieder mit einem neuen Posting unter Beweis – Marie und ihre Wasser-Bombe verbrachten Zeit im Wellnessbad!

Auf Instagram teilte die 30-Jährige direkt eine ganze Bilderreihe von ihrem Ausflug in ein Bio-Hotel samt Natur-Badesee. Im schwarzen Bikini und mit einem Bademantel um die Schultern grinst die Bald-Mama breit in die Kamera. Der absolute, unvermeidbare Hingucker: Maries runde Riesen-Körpermitte – und das fiel ihr sogar selbst auf: "Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich krasser finde: Die Temperatur des Outdoor-Natur-Badesees oder den Umfang meines Bauches", schrieb sie zu den Schnappschüssen.

Schon Mitte Januar hatte Marie erkannt, dass ihr Bauch einen ganz schönen Wachstumsschub hingelegt hat. In ihrer Instagram-Story teilte sie ihrer Community mit, dass sie mit ihren Outfits für die Berlin Fashion Week ganz schön zu kämpfen hatte: "Passt nicht alles wie angegossen", erläuterte sie zu einer Aufnahme, die sie in einem Kleid zeigte, das einfach nicht mehr zugehen will.

